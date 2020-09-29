QA Online Meetup

Приглашаем на онлайн-митап по QA, который состоится 15 октября в 18:30.

Участие бесплатное, нужно только заполнить эту форму. На указанную почту накануне ивента организаторы отправят доступы к стриму.

Наши спикеры:

1. Птащенко Никита, Andersen

Тема: "Automatic creation test-cases using Test design"

Рассмотрим взаимодействие техник Тест Дизайна с построением тестовой документации. Обсудим преимущество написания Тест кейсов через Mind map и State Transition Testing. Разберем плюсы и минусы каждой из техник. Также попробуем разобраться, в каких случаях техники Тест Дизайна смогут сэкономить вам время.

2. Специальный гость - Александр Хотемской

Тема: "Обзор инструмента Playwright"