QA Online Meetup

Дата проведения:
15.10.2020
Место проведения:
Бесплатно
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1. Птащенко Никита, Andersen
2. Специальный гость - Александр Хотемской
Приглашаем на онлайн-митап по QA, который состоится 15 октября в 18:30.
Участие бесплатное, нужно только заполнить эту форму. На указанную почту накануне ивента организаторы отправят доступы к стриму.
Наши спикеры:
1. Птащенко Никита, Andersen
Тема: "Automatic creation test-cases using Test design"
Рассмотрим взаимодействие техник Тест Дизайна с построением тестовой документации. Обсудим преимущество написания Тест кейсов через Mind map и State Transition Testing. Разберем плюсы и минусы каждой из техник. Также попробуем разобраться, в каких случаях техники Тест Дизайна смогут сэкономить вам время.
2. Специальный гость - Александр Хотемской
Тема: "Обзор инструмента Playwright"
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