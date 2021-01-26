Level up 2021: как собрать лучшие офферы в ИТ

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Приглашаем на честный разговор о найме в ИТ 4 февраля в 17:00 MSK. За последние полгода мы провели около 500 технических интервью с разработчиками, аналитиками, тестировщиками и поняли, что ситуация в найме изменилась. Например, на рынке заметно вырос спрос на опытных специалистов.
- Что сейчас волнует кандидатов и бьется ли это с подходами нанимающих менеджеров?
- Как выглядит техническое интервью в разных компаниях?
- И что делать опытным специалистам, чтобы получать лучшие офферы?
Для поиска ответов мы изучили ситуацию на рынке, проанализировали себя и даже «под прикрытием» отправили разработчика на собесы в крупнейшие компании. На митапе расскажем, как с резюме в три строчки он получил 6 офферов после 6 технических интервью.
Что будет?
Изнанка технических интервью - что нового мы увидели и попробовали сами;
Закономерности рынка — как изменился найм в инхаусе, аутсорсе и аутстаффе;
Чекап компетенций - каких скиллов ожидают от опытных специалистов;
Багфикс - какие ошибки допускают кандидаты и нанимающие (и мы тоже);
Зона без HR - неформально пообщаемся и обменяемся опытом.
Программа митапа:
- Как изменился рынок труда ИТ-специалистов за последние полгода?
- Инхаус, аутсорсинг или аутстаффинг -- что выбрать ИТ-специалисту?
- Кандидат-компания: чего хочет каждый.
- Кто я? Как понять свой уровень
- Секретная миссия. Как нанимающий менеджер обошел рынок и получил 100% офферов
- По ту сторону технического интервью: рекомендации нанимающих менеджеров
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