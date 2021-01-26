Level up 2021: как собрать лучшие офферы в ИТ

Дата проведения: 

04.02.2021

Место проведения: 

Бесплатно

﻿Приглашаем на честный разговор о найме в ИТ 4 февраля в 17:00 MSK. За последние полгода мы провели около 500 технических интервью с разработчиками, аналитиками, тестировщиками и поняли, что ситуация в найме изменилась. Например, на рынке заметно вырос спрос на опытных специалистов.

  1. Что сейчас волнует кандидатов и бьется ли это с подходами нанимающих менеджеров?
  2. Как выглядит техническое интервью в разных компаниях?
  3. И что делать опытным специалистам, чтобы получать лучшие офферы?

Для поиска ответов мы изучили ситуацию на рынке, проанализировали себя и даже «под прикрытием» отправили разработчика на собесы в крупнейшие компании. На митапе расскажем, как с резюме в три строчки он получил 6 офферов после 6 технических интервью.

 

Что будет?

Изнанка технических интервью - что нового мы увидели и попробовали сами;
Закономерности рынка — как изменился найм в инхаусе, аутсорсе и аутстаффе;
Чекап компетенций - каких скиллов ожидают от опытных специалистов;
Багфикс - какие ошибки допускают кандидаты и нанимающие (и мы тоже);
Зона без HR - неформально пообщаемся и обменяемся опытом.

 

Программа митапа:

  1. Как изменился рынок труда ИТ-специалистов за последние полгода?
  2. Инхаус, аутсорсинг или аутстаффинг -- что выбрать ИТ-специалисту?
  3. Кандидат-компания: чего хочет каждый.
  4. Кто я? Как понять свой уровень
  5. Секретная миссия. Как нанимающий менеджер обошел рынок и получил 100% офферов
  6. По ту сторону технического интервью: рекомендации нанимающих менеджеров

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