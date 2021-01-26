«DIGITAL OIL&GAS Online Conf: Цифровая трансформация нефтегазового сектора»

Дата проведения: 

с 17.02.2021 по 18.02.2021

Место проведения: 

Бесплатно

17-18 февраля 2021 пройдет конференция «DIGITAL OIL&GAS Online Conf: Цифровая трансформация нефтегазового сектора» для руководителей крупнейших российских и глобальных нефтегазовых компаний, стремящихся повысить эффективность своего бизнеса с помощью технологий цифровизации.

Онлайн площадка – это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о самых актуальных трендах цифровизации отрасли, успешных стратегиях, последних кейсах и лучших инструментах для повышения доходности, эффективности, безопасности, и трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес.

Конференция представит практические кейсы нефтегазовых лидеров из России, СНГ, Европы и Азии, а также актуальные технологии и инновационные решения для нефтегазовой промышленности от ведущих вендоров.

Мероприятие посвящено изучению наиболее перспективных решений для нефтегазовой отрасли на основе технологий промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных и предиктивной аналитики, цифровых двойников, 3D, AR| VR, робототехники, дронов и других безлюдных технологий.

 

Деловая программа позволит:

  • обсудить вопросы целевого видения цифровой трансформации компаний нефтегазового сектора, потенциальных эффектов и затрат на цифровизацию, барьеров на пути внедрения цифровых технологий в отрасли
  • рассмотреть наиболее эффективные инструменты и технологические решения для успешной цифровизации и расширения возможностей тиражирования пилотных проектов
  • изучить лучшие практики разработки и внедрения цифровых технологий в нефтегазовом секторе на лучших кейсах российских и глобальных компаний
  • увидеть новые возможности и потенциал трансформации внутренних процессов
  • подобрать варианты для внедрения и развития компании

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ:

  • Цифровизация нефтегазовой индустрии и цифровая трансформация предприятий нефтегазового сектора
  • Мировые технологические тренды и цифровые приоритеты российских компаний
  • Теория и практика внедрения цифровых решений в нефтегазовой отрасли
  • Интеллектуальные месторождения
  • Промышленный интернет вещей (IIoT)
  • Цифровые близнецы
  • Искусственный интеллект
  • Big Data & Data Science
  • Предиктивная аналитика
  • Системы и решения для автоматизации и роботизации
  • Роботы и дроны в нефтегазовом секторе
  • 3D технологии AR | VR и многое другое

Целевая аудитория мероприятия - крупные нефтяные и газовые компании, перерабатывающие и транспортные компании, поставщики продуктов и решений для цифровизации нефтегазового сектора.

 

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

  • Директора и владельцы компаний
  • Генеральные директора, COO
  • Технические Директора (CTO)
  • Информационные директора (CIO)
  • Директора по цифровой трансформации (CDO)
  • Директора по стратегическому и перспективному развитию
  • Руководители по инновациям и технологиям
  • Директора по закупкам и снабжению
  • Руководители производства
  • Руководители по автоматизации и робототехнике
  • Руководители цифровых проектов
  • Главные инженеры
  • Другие категории ТОП менеджеров, принимающих решения о внедрении инноваций

Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации. Узнать больше о программе и условиях участия можно на официальном сайте мероприятия.

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