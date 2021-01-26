17-18 февраля 2021 пройдет конференция «DIGITAL OIL&GAS Online Conf: Цифровая трансформация нефтегазового сектора» для руководителей крупнейших российских и глобальных нефтегазовых компаний, стремящихся повысить эффективность своего бизнеса с помощью технологий цифровизации.

Онлайн площадка – это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о самых актуальных трендах цифровизации отрасли, успешных стратегиях, последних кейсах и лучших инструментах для повышения доходности, эффективности, безопасности, и трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес.

Конференция представит практические кейсы нефтегазовых лидеров из России, СНГ, Европы и Азии, а также актуальные технологии и инновационные решения для нефтегазовой промышленности от ведущих вендоров.

Мероприятие посвящено изучению наиболее перспективных решений для нефтегазовой отрасли на основе технологий промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных и предиктивной аналитики, цифровых двойников, 3D, AR| VR, робототехники, дронов и других безлюдных технологий.

Деловая программа позволит:

обсудить вопросы целевого видения цифровой трансформации компаний нефтегазового сектора, потенциальных эффектов и затрат на цифровизацию, барьеров на пути внедрения цифровых технологий в отрасли

рассмотреть наиболее эффективные инструменты и технологические решения для успешной цифровизации и расширения возможностей тиражирования пилотных проектов

изучить лучшие практики разработки и внедрения цифровых технологий в нефтегазовом секторе на лучших кейсах российских и глобальных компаний

увидеть новые возможности и потенциал трансформации внутренних процессов

подобрать варианты для внедрения и развития компании

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ:

Цифровизация нефтегазовой индустрии и цифровая трансформация предприятий нефтегазового сектора

Мировые технологические тренды и цифровые приоритеты российских компаний

Теория и практика внедрения цифровых решений в нефтегазовой отрасли

Интеллектуальные месторождения

Промышленный интернет вещей (IIoT)

Цифровые близнецы

Искусственный интеллект

Big Data & Data Science

Предиктивная аналитика

Системы и решения для автоматизации и роботизации

Роботы и дроны в нефтегазовом секторе

3D технологии AR | VR и многое другое

Целевая аудитория мероприятия - крупные нефтяные и газовые компании, перерабатывающие и транспортные компании, поставщики продуктов и решений для цифровизации нефтегазового сектора.

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

Директора и владельцы компаний

Генеральные директора, COO

Технические Директора (CTO)

Информационные директора (CIO)

Директора по цифровой трансформации (CDO)

Директора по стратегическому и перспективному развитию

Руководители по инновациям и технологиям

Директора по закупкам и снабжению

Руководители производства

Руководители по автоматизации и робототехнике

Руководители цифровых проектов

Главные инженеры

Другие категории ТОП менеджеров, принимающих решения о внедрении инноваций

Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации. Узнать больше о программе и условиях участия можно на официальном сайте мероприятия.