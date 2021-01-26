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17-18 февраля 2021 пройдет конференция «DIGITAL OIL&GAS Online Conf: Цифровая трансформация нефтегазового сектора» для руководителей крупнейших российских и глобальных нефтегазовых компаний, стремящихся повысить эффективность своего бизнеса с помощью технологий цифровизации.
Онлайн площадка – это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о самых актуальных трендах цифровизации отрасли, успешных стратегиях, последних кейсах и лучших инструментах для повышения доходности, эффективности, безопасности, и трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес.
Конференция представит практические кейсы нефтегазовых лидеров из России, СНГ, Европы и Азии, а также актуальные технологии и инновационные решения для нефтегазовой промышленности от ведущих вендоров.
Мероприятие посвящено изучению наиболее перспективных решений для нефтегазовой отрасли на основе технологий промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных и предиктивной аналитики, цифровых двойников, 3D, AR| VR, робототехники, дронов и других безлюдных технологий.
Деловая программа позволит:
- обсудить вопросы целевого видения цифровой трансформации компаний нефтегазового сектора, потенциальных эффектов и затрат на цифровизацию, барьеров на пути внедрения цифровых технологий в отрасли
- рассмотреть наиболее эффективные инструменты и технологические решения для успешной цифровизации и расширения возможностей тиражирования пилотных проектов
- изучить лучшие практики разработки и внедрения цифровых технологий в нефтегазовом секторе на лучших кейсах российских и глобальных компаний
- увидеть новые возможности и потенциал трансформации внутренних процессов
- подобрать варианты для внедрения и развития компании
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ:
- Цифровизация нефтегазовой индустрии и цифровая трансформация предприятий нефтегазового сектора
- Мировые технологические тренды и цифровые приоритеты российских компаний
- Теория и практика внедрения цифровых решений в нефтегазовой отрасли
- Интеллектуальные месторождения
- Промышленный интернет вещей (IIoT)
- Цифровые близнецы
- Искусственный интеллект
- Big Data & Data Science
- Предиктивная аналитика
- Системы и решения для автоматизации и роботизации
- Роботы и дроны в нефтегазовом секторе
- 3D технологии AR | VR и многое другое
Целевая аудитория мероприятия - крупные нефтяные и газовые компании, перерабатывающие и транспортные компании, поставщики продуктов и решений для цифровизации нефтегазового сектора.
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ
- Директора и владельцы компаний
- Генеральные директора, COO
- Технические Директора (CTO)
- Информационные директора (CIO)
- Директора по цифровой трансформации (CDO)
- Директора по стратегическому и перспективному развитию
- Руководители по инновациям и технологиям
- Директора по закупкам и снабжению
- Руководители производства
- Руководители по автоматизации и робототехнике
- Руководители цифровых проектов
- Главные инженеры
- Другие категории ТОП менеджеров, принимающих решения о внедрении инноваций
Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации. Узнать больше о программе и условиях участия можно на официальном сайте мероприятия.
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