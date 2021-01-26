IT/TELECOM/MEDIA CHESS - 2021

Дата проведения:
20.02.2021
Место проведения:
Бесплатно
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20 февраля на базе самой популярной в мире шахматной онлайн-платформы (www.lichess.org) в рамках "Шахматной онлайн-бизнес лиги - 2021", пройдет международный отраслевой онлайн-турнир среди компаний IT/TELECOM/MEDIA индустрии. Планируется, что участие в турнире примут десятки команд IT-компаний из России и стран Ближнего Зарубежья. Турнир является отборочным на финальный турнир "Шахматной онлайн бизнес-лиги", который пройдет в декабре 2021 года.
О ФОРМАТЕ ВКРАТЦЕ:
- Состав команды 3 человека (3 доски)
- Контроль времени - блиц (3 минуты на партию + 2 секунды на ход)
- Турнир пройдет по швейцарской системе - в 7, 9 или 11 туров, в зависимости от итогового числа команд
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