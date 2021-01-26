Ukrainian Gaming Week 2021

24-25 февраля 2021 года в Украине пройдёт крупнейшее мероприятие, посвященное игорному бизнесу – Ukrainian Gaming Week.

Ивент пройдёт в новом для рынка формате: в рамках мероприятия будут организованы конференция, двухдневная выставка, обустроена бизнес-зона, а также пройдут экспертные обсуждения игорного рынка после легализации.

На конференции выступят эксперты, которые помогут лучше разобраться в новом законодательстве и его практических аспектах. Особое внимание уделят проблематике рекламного продвижения казино в Украине.

В выставочной зоне будут представлены продукты украинских и мировых производителей оборудования и софта для наземного казино. Среди экспонентов – лучшие разработчики ПО для букмекеров и онлайн-казино, юридические компании, работающие в сфере азартных игр, разработчики платежных систем и другие представители индустрии.

Для VIP-гостей предусмотрена отдельная бизнес-локация, где они смогут обсудить деловые вопросы со спонсорами, экспонентами, спикерами и другими участниками мероприятия.

Конгресс соберёт на одной площадке производителей, дистрибьюторов и операторов, работающих в игорном бизнесе. Гости события первыми узнают обо всех преимуществах и подводных камнях нового игорного законодательства, ознакомятся с топовыми решениями для операторов и важными мировыми новинками.

Проведёт мероприятие компания Smile-Expo – один из ведущих организаторов бизнес-ивентов, посвященных инновациям.

Программа Ukrainian Gaming Week постоянно обновляется. За новостями можно следить на официальном сайте ивента.