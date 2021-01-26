Конференция «Качество данных 2021»

Данные сегодня – ключевой фактор бизнеса и государственного управления, однако сырые данные не позволят получить ожидаемых преимуществ. Единственная в России конференция, посвященная тому, как обеспечить качество данных в соответствии с целями их использования, гарантировав полноту, точность, корректность и актуальность.

Управление качеством – важная часть любого проекта анализа имеющихся в компаниях и организациях данных, однако, стратегия управлению качеством данных индивидуальна, ее нельзя «списать» у тех, кто этот путь уже прошел, но можно изучить уже накопленный опыт и познакомиться с соответствующими инструментами. «Качество данных» – единственная в России конференция, собирающая пользователей и создателей решений управления качеством данных, специалистов из разных отраслей, готовых поделиться конкретным опытом построения и реализации стратегии управления качеством данных, развертывания и эксплуатации конвейера непрерывного обеспечения качества, необходимого любой организации цифровой экономики.

Сайт события: https://www.osp.ru/lp/dataquality2021