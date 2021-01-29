Хакатон Belarus Digital Future

Какую Беларусь будущего мы хотим? И какое место в новой Беларуси будут играть технологии? Настало время предложить решения для новой Беларуси на хакатоне Belarus Digital Future!

Если у вас есть идеи или если у вас горит сердце, то присоединяйтесь к онлайн хакатону по созданию digital продуктов для новой Беларуси, который пройдет 5-12 февраля. Ваше решение может улучшить жизнь

Беларуси по следующим темам:

Например,

Цифровое общество

Цифровое государство

Цифровое голосование

Цифровая идентификация

Новое цифровое управление

Медицина

Образование и тд.

Не ограничивайтесь обозначенными, темами - предлагайте свои идеи.

Вы можете отправить свою идею и сформировать команду для участия прямо на хакатоне или вы можете присоединиться к понравившейся команде и применить свой опыт и экспертизу.

Для этого необходимо зарегистрироваться здесь.

Участие в хакатоне при желании анонимное, полностью удаленное и онлайн.

Формат и программа хакатона построена таким образом, что вы можете совмещать участие с вашей загрузкой на работе / учебе.

Хакатон начинается в пятницу 5 февраля с формирования идей и команд, 8 февраля мы продолжим питчами идей на хакатоне по темам. Команды под руководством менторов и модераторов поработают над прототипами, чтобы 12 февраля представить свои РЕШЕНИЯ на финале.

Среди менторов хакатона - эксперты в технологиях и разработке digital продуктов, областях общественной жизни, бизнесе и продвижении.

Лучшие команды удостоятся призов и поддержки на дальнейшую реализацию. Имагуру и проект Голос предоставят акселерирование идей и команд, помогут с возможной интеграцией проектов с другими digital продуктами, а также окажут экспертную и менторскую поддержку в привлечении финансирования, релиза решений в реальной жизни.

Партнеры хакатона - Координационный Совет Беларуси, Платформа ГОЛОС, Digital Democracy for Belarus.