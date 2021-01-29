Android Meetup «Один экран хорошо, а два – лучше!»

Приглашаем вас на митап, посвященный секретам андроид-разработки!

Регистрация участников: https://forms.gle/wdtv6MTkwYXPoP899

Мобильные устройства с нестандартными экранами - двойными, гибкими, вращающимися - постепенно перестают быть экзотикой. А как мы, разработчики, можем быть уверены, что наши приложения обеспечивают наилучший UX для любой конфигурации и ориентации экрана?

Давайте посмотрим, что добавилось в библиотеки Android, стандарты CSS и Web API, чтобы помочь нам с решением этой проблемы, и начтем создавать приложения с поддержкой двух и более экранов уже сегодня!

Спикеры: