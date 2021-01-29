Android Meetup «Один экран хорошо, а два – лучше!»

Дата проведения:
24.02.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Приглашаем вас на митап, посвященный секретам андроид-разработки!
Регистрация участников: https://forms.gle/wdtv6MTkwYXPoP899
Мобильные устройства с нестандартными экранами - двойными, гибкими, вращающимися - постепенно перестают быть экзотикой. А как мы, разработчики, можем быть уверены, что наши приложения обеспечивают наилучший UX для любой конфигурации и ориентации экрана?
Давайте посмотрим, что добавилось в библиотеки Android, стандарты CSS и Web API, чтобы помочь нам с решением этой проблемы, и начтем создавать приложения с поддержкой двух и более экранов уже сегодня!
Спикеры:
- Максим Сальников - full-stack разработчик в Microsoft, Google Developer Expert.
Основатель конференций Mobile Era и ngVikings - главных скандинавских мероприятий по мобильной и Angular разработке. Кроме того он проводит крупнейшие в Норвегии митапы по фронтенд- и мобайл тематике. А теперь - выступит специально для вас!
- Процюк Назарий - Senior Android Developer в компании Andersen.
Входит в состав Экспертов компании, занимается организацией и проведением митапов по Android разработке, исполняет роль ресурсного менеджера.
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