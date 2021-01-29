11 февраля состоится Шестая конференция «Цифровой ритейл: диалог на высшем уровне», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru.

Ключевые темы мероприятия:

E-commerce 2021: как поменялось потребительское поведение и что нужно, чтобы соответствовать новым требованиям

Развитие цифровых каналов взаимодействия с клиентами: как постоянно совершенствовать омниканальную модель

Какими характеристиками должен обладать сайт и личный кабинет интернет-магазина, чтобы соответствовать требованиям покупателя

VR-решение для трейд-маркетинга и мерчендайзинга

Автоматизация предиктивной аналитики и использование ИИ для улучшения результатов прогнозирования

Smart pricing: формирование коммерческой политики на основе анализа больших данных

Эффективные инструменты автоматизации логистики «последней мили»

Среди спикеров:

Алексей Федоров, совладелец и управляющий партнёр, ГК «220 вольт»

Станислав Принцманн, директор департамента электронных продаж, Thomas Münz (Zenden Group)

Алексей Середа, бизнес-аналитик, X5 Retail Group

Киллиан Питиот, Data lead Russia, Decathlon Russia

Алексей Вдовин, руководитель отдела интеграции цифровых решений, Почта России

Владислав Юров, директор по ИТ, Айкрафт

Равшан Ширяев, управляющий сетью СЗФО, СТД Петрович

Владимир Савельев, руководитель отдела online-продаж, Divan.ru

Юлия Марова, руководитель проектного офиса, Faberlic

По вопросам участия в конференции, возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.

Актуальная информация на сайте организаторов.