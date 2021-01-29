Шестая конференция «Цифровой ритейл: диалог на высшем уровне»

Дата проведения: 

11.02.2021

Место проведения: 

Платно

11 февраля состоится Шестая конференция «Цифровой ритейл: диалог на высшем уровне», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru.

Ключевые темы мероприятия:

  • E-commerce 2021: как поменялось потребительское поведение и что нужно, чтобы соответствовать новым требованиям
  • Развитие цифровых каналов взаимодействия с клиентами: как постоянно совершенствовать омниканальную модель
  • Какими характеристиками должен обладать сайт и личный кабинет интернет-магазина, чтобы соответствовать требованиям покупателя
  • VR-решение для трейд-маркетинга и мерчендайзинга
  • Автоматизация предиктивной аналитики и использование ИИ для улучшения результатов прогнозирования
  • Smart pricing: формирование коммерческой политики на основе анализа больших данных
  • Эффективные инструменты автоматизации логистики «последней мили»

Среди спикеров:

  • Алексей Федоров, совладелец и управляющий партнёр, ГК «220 вольт»
  • Станислав Принцманн, директор департамента электронных продаж, Thomas Münz (Zenden Group)
  • Алексей Середа, бизнес-аналитик, X5 Retail Group
  • Киллиан Питиот, Data lead Russia, Decathlon Russia
  • Алексей Вдовин, руководитель отдела интеграции цифровых решений, Почта России
  • Владислав Юров, директор по ИТ, Айкрафт
  • Равшан Ширяев, управляющий сетью СЗФО, СТД Петрович
  • Владимир Савельев, руководитель отдела online-продаж, Divan.ru
  • Юлия Марова, руководитель проектного офиса, Faberlic

По вопросам участия в конференции, возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.

Актуальная информация на сайте организаторов.

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