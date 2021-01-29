Дата проведения:
11.02.2021
Место проведения:
Платно
Версия для печати
11 февраля состоится Шестая конференция «Цифровой ритейл: диалог на высшем уровне», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru.
Ключевые темы мероприятия:
- E-commerce 2021: как поменялось потребительское поведение и что нужно, чтобы соответствовать новым требованиям
- Развитие цифровых каналов взаимодействия с клиентами: как постоянно совершенствовать омниканальную модель
- Какими характеристиками должен обладать сайт и личный кабинет интернет-магазина, чтобы соответствовать требованиям покупателя
- VR-решение для трейд-маркетинга и мерчендайзинга
- Автоматизация предиктивной аналитики и использование ИИ для улучшения результатов прогнозирования
- Smart pricing: формирование коммерческой политики на основе анализа больших данных
- Эффективные инструменты автоматизации логистики «последней мили»
Среди спикеров:
- Алексей Федоров, совладелец и управляющий партнёр, ГК «220 вольт»
- Станислав Принцманн, директор департамента электронных продаж, Thomas Münz (Zenden Group)
- Алексей Середа, бизнес-аналитик, X5 Retail Group
- Киллиан Питиот, Data lead Russia, Decathlon Russia
- Алексей Вдовин, руководитель отдела интеграции цифровых решений, Почта России
- Владислав Юров, директор по ИТ, Айкрафт
- Равшан Ширяев, управляющий сетью СЗФО, СТД Петрович
- Владимир Савельев, руководитель отдела online-продаж, Divan.ru
- Юлия Марова, руководитель проектного офиса, Faberlic
По вопросам участия в конференции, возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru.
Актуальная информация на сайте организаторов.
Горячие темы