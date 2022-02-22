Дата проведения:
Место проведения:
28 мая пройдет бесплатная 11-я международная конференция IT-Entrance. Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта. В этом году соберутся представители ИТ-сообщества из разных стран.
На IT-Entrance ждут опыт экспертов международных ИТ-компаний, возможность провести плодотворный нетворкинг в expo-зоне и широкий выбор команд, стать частью которых возможно уже совсем скоро!
Дата: 28 мая 2022
Стоимость: бесплатно
Формат: online+offline.
Место проведения: отель Виктория "Олимп", г. Минск, пр. Победителей 103.
Участие в конференции бесплатное, но предварительная регистрация обязательна. Более полную информацию можете найти на официальном сайте мероприятия. И не забудьте подписаться на Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости о конференции.
Организатор конференции: старейший ИТ-портал в Беларуси KV.by
Генеральный партнер: ITechArt
Золотые партнеры: Innowise, Rabota.by
Серебряные партнеры: Geekbrains, Институт повышения квалификации и переподготовки БГУ, EnglishDom
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