28 мая пройдет бесплатная 11-я международная конференция IT-Entrance. Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта. В этом году соберутся представители ИТ-сообщества из разных стран.

На IT-Entrance ждут опыт экспертов международных ИТ-компаний, возможность провести плодотворный нетворкинг в expo-зоне и широкий выбор команд, стать частью которых возможно уже совсем скоро!

Дата: 28 мая 2022

Стоимость: бесплатно

Формат: online+offline.

Место проведения: отель Виктория "Олимп", г. Минск, пр. Победителей 103.

Участие в конференции бесплатное, но предварительная регистрация обязательна. Более полную информацию можете найти на официальном сайте мероприятия. И не забудьте подписаться на Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости о конференции.

Организатор конференции: старейший ИТ-портал в Беларуси KV.by

Генеральный партнер: ITechArt

Золотые партнеры: Innowise, Rabota.by

Серебряные партнеры: Geekbrains, Институт повышения квалификации и переподготовки БГУ, EnglishDom