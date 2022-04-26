15-я ежегодная конференция для разработчиков highload-систем, участники которой – более 3000 человек из разных регионов России и мира. Мероприятие направлено на обмен знаниями о технологиях, позволяющих одновременно обслуживать многие тысячи и миллионы пользователей.

Программа охватывает такие аспекты веб-разработок, как архитектуры крупных проектов, базы данных и системы хранения, devops и системное администрирование, нагрузочное тестирование, эксплуатация крупных проектов и другие направления, связанные с большими и высоконагруженными IT-системами.