TeamLead Conf 2022

Cамая крупная профессиональная конференция для тимлидов и руководителей:

-максимальная концентрация тимлидского опыта на чел/час и кв.м

-программа на основе трендов самого большого сообщества тимлидов

-спикеры не только IT индустрии, расскажут, как взаимодействовать с бизнесом

Территория TeamLead — это энергия тысячи менеджеров и тимлидов, расширение кругозора, отработка навыков на мастер-классах и много-много нетворкинга. Только в 2022 году — 2 трека по управлению знаниями от создателей Knowledge Conf.

Программа конференции построена так, что каждый участник сможет найти лекарство от своей боли — и тимлид небольшого стартапа, и опытный CTO крупной компании. Такая концентрация тимлидского опыта на человеко-час и квадратный метр бывает в Москве только один раз в год.