AV FOCUS Казань

Дата проведения:
Место проведения:
Форум о мультимедиатехнологиях для бизнеса, образования, объектов культуры и искусства. Объединяет вендоров оборудования, proAV- и IT-специалистов и пользователей proAV-систем из различных отраслей. Знакомит с передовыми решениями индустрии мультимедиа, дает возможность изучить рынок и лучшие практики, обменяться опытом, найти партнеров и исполнителей.
Для кого форум?
• аудио- и видеоинтеграторов;
• дистрибуторов AV-оборудования;
• IT-компаний;
• компаний по прокату мультимедийного оборудования;
• технических специалистов продакшн-студий;
• административных и технических директоров, инженеров мультимедиа, работающих с такими объектами, как театры, музеи, спортивные комплексы, концертные площадки и т. д.
• IT-директоров, директоров по цифровой трансформации компаний корпоративного сектора, сектора здравоохранения и образовательного сектора;
• сотрудников проектных институтов, архитекторов и дизайнеров;
• руководителей компаний.
Горячие темы