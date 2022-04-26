AV FOCUS Казань

Форум о мультимедиатехнологиях для бизнеса, образования, объектов культуры и искусства. Объединяет вендоров оборудования, proAV- и IT-специалистов и пользователей proAV-систем из различных отраслей. Знакомит с передовыми решениями индустрии мультимедиа, дает возможность изучить рынок и лучшие практики, обменяться опытом, найти партнеров и исполнителей.

Для кого форум?

• аудио- и видеоинтеграторов;

• дистрибуторов AV-оборудования;

• IT-компаний;

• компаний по прокату мультимедийного оборудования;

• технических специалистов продакшн-студий;

• административных и технических директоров, инженеров мультимедиа, работающих с такими объектами, как театры, музеи, спортивные комплексы, концертные площадки и т. д.

• IT-директоров, директоров по цифровой трансформации компаний корпоративного сектора, сектора здравоохранения и образовательного сектора;

• сотрудников проектных институтов, архитекторов и дизайнеров;

• руководителей компаний.