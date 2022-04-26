AgileDays 2022

Дата проведения: 

с 25.05.2022 по 26.05.2022

Место проведения: 

Платно

25-26 мая 2022г. в Москве и онлайн пройдет AgileDays — конференция по гибкому управлению. AgileDays — место, где можно поделиться своими идеями, которые сработали, послушать чужие и вместе придумать что-то совершенно новое.

Тематики конференции: 

В программе будет 2 дня докладов и воркшопов в офлайн и онлайн формате на следующие темы:
1. Agile и Scrum
2. Kanban-метод
3. Гибридные подходы
4. Продуктовый менеджмент
5. Менеджмент инноваций
6. Enterprise Agility
7. Корпоративная культура
8. Самоуправляемые организации
9. Agile People
10. Technical Excellence
11. Data Driven
12﻿. Remote-First

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Что ждет участников на конференции 2022 года? 

Гибридный формат конференции — вы можете принять участие из любой точки мира онлайн или приехать в Москву, чтобы встретиться со всеми очно. 

 

Офлайн-участие: 

  • Agile Pub — поговори по душам с коучем за коктейлем
  • Agile Battle — волнующие споры на профессиональные темы
  • Интерактив с партнерами — развлечения и активности на стендах
  • Виски-пати — неформальное общение после первого дня конферении

Онлайн-участие: 

  •  Agile-клиника — вы онлайн сможете поделиться своей болью с коучем, а он выпишет вам «рецепт» для выздоровления
  • «Курилка» — здесь можно похоливарить
  • Тематические столы — здесь можно тематически похоливарить

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