AgileDays 2022

25-26 мая 2022г. в Москве и онлайн пройдет AgileDays — конференция по гибкому управлению. AgileDays — место, где можно поделиться своими идеями, которые сработали, послушать чужие и вместе придумать что-то совершенно новое.

Тематики конференции:

В программе будет 2 дня докладов и воркшопов в офлайн и онлайн формате на следующие темы:

1. Agile и Scrum

2. Kanban-метод

3. Гибридные подходы

4. Продуктовый менеджмент

5. Менеджмент инноваций

6. Enterprise Agility

7. Корпоративная культура

8. Самоуправляемые организации

9. Agile People

10. Technical Excellence

11. Data Driven

12﻿. Remote-First

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Что ждет участников на конференции 2022 года?

Гибридный формат конференции — вы можете принять участие из любой точки мира онлайн или приехать в Москву, чтобы встретиться со всеми очно.

Офлайн-участие:

Agile Pub — поговори по душам с коучем за коктейлем

Agile Battle — волнующие споры на профессиональные темы

Интерактив с партнерами — развлечения и активности на стендах

Виски-пати — неформальное общение после первого дня конферении

Онлайн-участие:

Agile-клиника — вы онлайн сможете поделиться своей болью с коучем, а он выпишет вам «рецепт» для выздоровления

«Курилка» — здесь можно похоливарить

Тематические столы — здесь можно тематически похоливарить