AgileDays 2022

Дата проведения:
Место проведения:
25-26 мая 2022г. в Москве и онлайн пройдет AgileDays — конференция по гибкому управлению. AgileDays — место, где можно поделиться своими идеями, которые сработали, послушать чужие и вместе придумать что-то совершенно новое.
Тематики конференции:
В программе будет 2 дня докладов и воркшопов в офлайн и онлайн формате на следующие темы:
1. Agile и Scrum
2. Kanban-метод
3. Гибридные подходы
4. Продуктовый менеджмент
5. Менеджмент инноваций
6. Enterprise Agility
7. Корпоративная культура
8. Самоуправляемые организации
9. Agile People
10. Technical Excellence
11. Data Driven
12. Remote-First
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Что ждет участников на конференции 2022 года?
Гибридный формат конференции — вы можете принять участие из любой точки мира онлайн или приехать в Москву, чтобы встретиться со всеми очно.
Офлайн-участие:
- Agile Pub — поговори по душам с коучем за коктейлем
- Agile Battle — волнующие споры на профессиональные темы
- Интерактив с партнерами — развлечения и активности на стендах
- Виски-пати — неформальное общение после первого дня конферении
Онлайн-участие:
- Agile-клиника — вы онлайн сможете поделиться своей болью с коучем, а он выпишет вам «рецепт» для выздоровления
- «Курилка» — здесь можно похоливарить
- Тематические столы — здесь можно тематически похоливарить
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