Mobius 2022 Spring

Дата проведения:
Место проведения:
Mobius — конференция по мобильной разработке от JUG Ru Group, в формате online+offline.
Online-часть: 25–27 мая.
Offline-день: 22 июня.
Вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение с коллегами в чатах. А на offline-дне можно вживую пообщаться со спикерами, лично познакомиться с единомышленниками и потусоваться у партнерских стендов.
Некоторые темы выступлений:
– Как разработчики вернули к жизни приложение для сотрудников розничной сети МТС.
– Что такое подход Dependency Injection, какие DI-фреймворки существуют и чем они могут быть полезны.
– Как атрибут inlinable влияет на производительность и компиляцию кода на Swift.
– Какие проблемы могут возникнуть при использовании Koin в растущем Android-приложении и как их решать.
Горячие темы