Mobius 2022 Spring

Mobius — конференция по мобильной разработке от JUG Ru Group, в формате online+offline.

Online-часть: 25–27 мая.

Offline-день: 22 июня.

Вас ждут выступления, посвященные трендам и новым технологиям, обмен опытом и общение с коллегами в чатах. А на offline-дне можно вживую пообщаться со спикерами, лично познакомиться с единомышленниками и потусоваться у партнерских стендов.

Некоторые темы выступлений:

– Как разработчики вернули к жизни приложение для сотрудников розничной сети МТС.

– Что такое подход Dependency Injection, какие DI-фреймворки существуют и чем они могут быть полезны.

– Как атрибут inlinable влияет на производительность и компиляцию кода на Swift.

– Какие проблемы могут возникнуть при использовании Koin в растущем Android-приложении и как их решать.