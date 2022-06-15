Криптоконференция Smart Taler

22 октября состоится IV международная конференция о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2022. Мероприятие будет организовано в офлайн- и онлайн-режимах. На мероприятии выступят эксперты в области fintech, майнинге, блокчейне и криптовалютах из разных стран мира.

О чем вы узнаете на конференции:

Тренды мировой криптоиндустрии в 2022-23 г.г.

Регулирование криптовалют на государственном уровне.

Внедрение блокчейн-технологий как бизнес-инструмент. Какие преимущества мы получаем.

Успешные кейсы криптостартапов. Как развить свой.

Риски инвестирования. Как не потерять свои деньги.

Оборудование и сервисы для эффективного майнинга в 2022-23 г.г.

Актуальные решения в блокчейн-разработке.

Практические кейсы в области финтех для бизнеса и банковского сектора.

Возможности платежных систем сегодня и их будущее.

Новые вызовы в безопасности личных данных, обслуживающих сервисов и в хранении активов.

На конференции выступят международные эксперты в двух секциях: Dev и Business, поэтому мероприятие будет интересно собственникам бизнеса, fintech-разработчикам, криптоэнтузиастам и новичкам.

5 причин посетить конференцию Smart Taler:

Узнаете все инсайды от экспертов сферы. Только реальные практики и кейсы!

Мощный нетворкинг и полезные знакомства.

Возможность стать частью сообщества. А насыщенная программа точно не даст вам заскучать.

Получите полезные знания, которые точно пригодятся вашему бизнесу.

Участие в конференции абсолютно бесплатное!

В конференции примут участие международные эксперты и лидеры сообщества. Успейте зарегистрироваться, количество мест ограничено. Не пропустите самое масштабное событие в fintech-сфере!

Когда: 22 октября

Где: отель Victoria Olimp (пр. Победителей, 103)

Стоимость: Бесплатно!