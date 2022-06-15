Криптоконференция Smart Taler

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Место проведения:
22 октября состоится IV международная конференция о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2022. Мероприятие будет организовано в офлайн- и онлайн-режимах. На мероприятии выступят эксперты в области fintech, майнинге, блокчейне и криптовалютах из разных стран мира.
О чем вы узнаете на конференции:
- Тренды мировой криптоиндустрии в 2022-23 г.г.
- Регулирование криптовалют на государственном уровне.
- Внедрение блокчейн-технологий как бизнес-инструмент. Какие преимущества мы получаем.
- Успешные кейсы криптостартапов. Как развить свой.
- Риски инвестирования. Как не потерять свои деньги.
- Оборудование и сервисы для эффективного майнинга в 2022-23 г.г.
- Актуальные решения в блокчейн-разработке.
- Практические кейсы в области финтех для бизнеса и банковского сектора.
- Возможности платежных систем сегодня и их будущее.
- Новые вызовы в безопасности личных данных, обслуживающих сервисов и в хранении активов.
На конференции выступят международные эксперты в двух секциях: Dev и Business, поэтому мероприятие будет интересно собственникам бизнеса, fintech-разработчикам, криптоэнтузиастам и новичкам.
5 причин посетить конференцию Smart Taler:
- Узнаете все инсайды от экспертов сферы. Только реальные практики и кейсы!
- Мощный нетворкинг и полезные знакомства.
- Возможность стать частью сообщества. А насыщенная программа точно не даст вам заскучать.
- Получите полезные знания, которые точно пригодятся вашему бизнесу.
- Участие в конференции абсолютно бесплатное!
В конференции примут участие международные эксперты и лидеры сообщества. Успейте зарегистрироваться, количество мест ограничено. Не пропустите самое масштабное событие в fintech-сфере!
Когда: 22 октября
Где: отель Victoria Olimp (пр. Победителей, 103)
Стоимость: Бесплатно!
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