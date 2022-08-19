Выставка-форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси"

13 и 14 октября 2022 года в г. Минске состоится Первая выставка-форум IТ-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» (далее - Форум).

Инициаторами и организаторами Форума выступают Национальная академия наук Беларуси и государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Планируется:

проведение выставки отечественных разработок в области искусственного интеллекта и робототехники;

работа тематических секций и круглого стола по следующим проблемным вопросам:

теоретическое и практическое состояние искусственного интеллекта;

подготовка квалифицированных кадров по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта;

перспективы развития искусственного интеллекта в Беларуси.

Проведение Форума будет способствовать продвижение технологий искусственного интеллекта в целях устойчивого развития национальной экономики.

Рабочие языки Форума – белорусский, русский. Участие в конференции бесплатное. Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет направляющей стороны. Заявки на участие в Форуме принимаются до 25 сентября 2022 г. по адресам электронной почты: s.kasanin@newman.bas-net.by и gorokh@newman.bas-net.by. Сборник материалов Форума после его проведения в электронном виде будет подготовлен и размещен на интернет-сайте ОИПИ НАН Беларуси www.uiip.bas-net.by. Контактные телефоны: заместитель генерального директора по научной работе Касанин Сергей Николаевич, тел. +375 (17) 270 61 09; ученый секретарь Горох Олег Владимирович, тел. +375 (17) 270 21 76.

Место проведения: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 66.