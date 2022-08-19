Выставка-форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси"

Дата проведения:
Место проведения:
13 и 14 октября 2022 года в г. Минске состоится Первая выставка-форум IТ-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» (далее - Форум).
Инициаторами и организаторами Форума выступают Национальная академия наук Беларуси и государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».
Планируется:
- проведение выставки отечественных разработок в области искусственного интеллекта и робототехники;
- работа тематических секций и круглого стола по следующим проблемным вопросам:
- теоретическое и практическое состояние искусственного интеллекта;
- подготовка квалифицированных кадров по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта;
- перспективы развития искусственного интеллекта в Беларуси.
Проведение Форума будет способствовать продвижение технологий искусственного интеллекта в целях устойчивого развития национальной экономики.
Рабочие языки Форума – белорусский, русский. Участие в конференции бесплатное. Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет направляющей стороны. Заявки на участие в Форуме принимаются до 25 сентября 2022 г. по адресам электронной почты: s.kasanin@newman.bas-net.by и gorokh@newman.bas-net.by. Сборник материалов Форума после его проведения в электронном виде будет подготовлен и размещен на интернет-сайте ОИПИ НАН Беларуси www.uiip.bas-net.by. Контактные телефоны: заместитель генерального директора по научной работе Касанин Сергей Николаевич, тел. +375 (17) 270 61 09; ученый секретарь Горох Олег Владимирович, тел. +375 (17) 270 21 76.
Место проведения: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 66.
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