INFOSTART EVENT 2022 – 12-я конференция по управлению и автоматизации учета на платформе 1С:Предприятие, которая впервые пройдет в Москве и соберет 1000 + участников из разных регионов России и мира.

Даты проведения: 6-8 октября 2022 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, отель «Санкт-Петербург», Пироговская наб. 5/2

Аудитория конференции: разработчики, руководители проектов, консультанты, аналитики, ИТ-директора и руководители профильных подразделений, а также другие специалисты из мира 1С.

Участие в конференции позволит:

Infostart Event 2022 фактически приравнивается к интенсивному курсу технического обучения по широкому спектру тем у ведущих экспертов и позволит установить большое число важных и необходимых деловых контактов.