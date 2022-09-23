В этом году конференция ArchDays пройдет в гибридном формате: Очно + Online-трансляция.

Мы определяем цель конференции как «распространение имеющихся и создание новых знаний о микросервисах и эволюционной архитектуре». Решили пойти дальше принятого формата и в дополнение к докладам, преследующим своей целью распространение знаний, попытаться найти решения еще не решенных проблем в архитектуре.

В программе — около 35 выступлений (доклады и воркшопы), идущих параллельно в 5 залах.

Основные тематики конференции:

1. Процессы проектирования

2. Инструменты проектирования

3. Практики проектирования

4. Обучение архитектуре/развитие в архитектора

5. Собственная разработка



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