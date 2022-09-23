С 6 по 8 октября приглашаем самых ярких и амбициозных специалистов в области IT и Tech в Красную Поляну, чтобы стать на уровень выше. Присоединяйся!

32 спикера на протяжении 3 дней поделятся своим опытом и мыслями о будущем отрасли в формате лекций и бесконечного нетворкинга на 3 контентных площадках и даже на вечеринке на уровне 960 м над уровнем моря.

Помимо полезностей в программе спорт, развлечения, неформальное общение, вкусная еда и сногсшибательные виды. Спикеры на три дня сольются с комьюнити South Hub, чтобы обсудить всё, что волнует нас сегодня, как на сцене, так и в кулуарном формате.