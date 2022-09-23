Битва за IT-таланты | HR & TeamLead конференция

Приглашаем на конференцию БИТВА ЗА IT, где эксперты-практики в функциях HR и TeamLead поделятся кейсами и экспертизой, как находить и привлекать, удерживать и мотивировать, обучать и развивать ИТ-специалистов, а также создавать эффективные ИТ-команды и управлять ими.

6 октября 2022 | 9:00-18:00 | HR IT DAY

7 октября 2022 | 9:00-18:00 | TEAM LEAD DAY

Основные вопросы конференции:

Аналитика рынка вакансий IT-специалистов, основные тренды сегодня, прогнозы на будущее

Актуальные инструменты поиска и привлечения IT-специалистов. IT HR Brand

Эффективная адаптация IT-специалистов (pre-boarding, onboarding)

Современные подходы к мотивации и инструменты удержания IT-специалистов

Ассесмент для IT (Soft и Hard skills)

Обучение и развитие IT-лидеров и IT-команд: Hard skills, Soft Skills, TeamWork skills, Мeta skills

Как TeamLead-у работать с такими разными людьми: особенности управления смешанными командами. Инструменты медиации в IT

Мотивация команды при работе в Agile, в чем особенности управления людьми

Зачем нужны профили должностей в IT или как создать качественную и рабочую структуру IT-блока

Lean в IT. Как применять

Карьера менеджеров в IT, до и после роли TeamLead-а

Подробнее на сайте: it-forums.ru