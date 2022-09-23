Битва за IT-таланты | HR & TeamLead конференция

Дата проведения:
с 06.10.2022 по 07.10.2022
Место проведения:
Платно
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Приглашаем на конференцию БИТВА ЗА IT, где эксперты-практики в функциях HR и TeamLead поделятся кейсами и экспертизой, как находить и привлекать, удерживать и мотивировать, обучать и развивать ИТ-специалистов, а также создавать эффективные ИТ-команды и управлять ими.
6 октября 2022 | 9:00-18:00 | HR IT DAY
7 октября 2022 | 9:00-18:00 | TEAM LEAD DAY
Основные вопросы конференции:
- Аналитика рынка вакансий IT-специалистов, основные тренды сегодня, прогнозы на будущее
- Актуальные инструменты поиска и привлечения IT-специалистов. IT HR Brand
- Эффективная адаптация IT-специалистов (pre-boarding, onboarding)
- Современные подходы к мотивации и инструменты удержания IT-специалистов
- Ассесмент для IT (Soft и Hard skills)
- Обучение и развитие IT-лидеров и IT-команд: Hard skills, Soft Skills, TeamWork skills, Мeta skills
- Как TeamLead-у работать с такими разными людьми: особенности управления смешанными командами. Инструменты медиации в IT
- Мотивация команды при работе в Agile, в чем особенности управления людьми
- Зачем нужны профили должностей в IT или как создать качественную и рабочую структуру IT-блока
- Lean в IT. Как применять
- Карьера менеджеров в IT, до и после роли TeamLead-а
Подробнее на сайте: it-forums.ru
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