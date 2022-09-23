Битва за IT-таланты | HR & TeamLead конференция

Дата проведения: 

с 06.10.2022 по 07.10.2022

Место проведения: 

Платно

Приглашаем на конференцию БИТВА ЗА IT, где эксперты-практики в функциях HR и TeamLead поделятся кейсами и экспертизой, как находить и привлекать, удерживать и мотивировать, обучать и развивать ИТ-специалистов, а также создавать эффективные ИТ-команды и управлять ими.

6 октября 2022 | 9:00-18:00 | HR IT DAY

7 октября 2022 | 9:00-18:00 | TEAM LEAD DAY

Основные вопросы конференции:

  • Аналитика рынка вакансий IT-специалистов, основные тренды сегодня, прогнозы на будущее
  • Актуальные инструменты поиска и привлечения IT-специалистов. IT HR Brand 
  • Эффективная адаптация IT-специалистов (pre-boarding, onboarding) 
  • Современные подходы к мотивации и инструменты удержания IT-специалистов 
  • Ассесмент для IT (Soft и Hard skills) 
  • Обучение и развитие IT-лидеров и IT-команд: Hard skills, Soft Skills, TeamWork skills, Мeta skills
  • Как TeamLead-у работать с такими разными людьми: особенности управления смешанными командами. Инструменты медиации в IT
  • Мотивация команды при работе в Agile, в чем особенности управления людьми
  • Зачем нужны профили должностей в IT или как создать качественную и рабочую структуру IT-блока
  • Lean в IT. Как применять
  • Карьера менеджеров в IT, до и после роли TeamLead-а
 

Подробнее на сайте: it-forums.ru

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