Как устроиться на первую работу во фронтенде?

Дата проведения: 

01.08.2023

Место проведения: 

Бесплатно

Вебинар "Как устроиться на первую работу во фронтенде? Советы от тимлида, эйчара и собственника бизнеса" состоится 1 августа 2023 года в 19:00 (мск).

Как фронтендеру устроиться на первую работу в 2023 году? Что для этого нужно уметь и как выделиться из потока новичков-соискателей?

Твоя ситуация:

  • Не понимаю, реально ли новичку найти работу в 2023 году
  • Ищу подходящее место, чтобы учиться кодить
  • Хочу знать, какие технологии во фронтенде помогут устроиться
  • Пытаюсь устроиться на работу, но меня не зовут на собеседования
  • Прохожу собеседования, но неудачно — мне не хватает уверенности

Регистрация по ссылке.

 

 

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