Дата проведения:
01.08.2023
Место проведения:
Бесплатно
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Вебинар "Как устроиться на первую работу во фронтенде? Советы от тимлида, эйчара и собственника бизнеса" состоится 1 августа 2023 года в 19:00 (мск).
Как фронтендеру устроиться на первую работу в 2023 году? Что для этого нужно уметь и как выделиться из потока новичков-соискателей?
Твоя ситуация:
- Не понимаю, реально ли новичку найти работу в 2023 году
- Ищу подходящее место, чтобы учиться кодить
- Хочу знать, какие технологии во фронтенде помогут устроиться
- Пытаюсь устроиться на работу, но меня не зовут на собеседования
- Прохожу собеседования, но неудачно — мне не хватает уверенности
Регистрация по ссылке.
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