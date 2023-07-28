Вебинар "Как устроиться на первую работу во фронтенде? Советы от тимлида, эйчара и собственника бизнеса" состоится 1 августа 2023 года в 19:00 (мск).

Как фронтендеру устроиться на первую работу в 2023 году? Что для этого нужно уметь и как выделиться из потока новичков-соискателей?

Твоя ситуация:

Не понимаю, реально ли новичку найти работу в 2023 году

Ищу подходящее место, чтобы учиться кодить

Хочу знать, какие технологии во фронтенде помогут устроиться

Пытаюсь устроиться на работу, но меня не зовут на собеседования

Прохожу собеседования, но неудачно — мне не хватает уверенности

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