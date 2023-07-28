Защита веб-приложений: актуальные векторы атак и реализованные кейсы

На экспертном вебинаре 2 августа расскажут, какие атаки на веб-приложения сейчас наиболее популярны у злоумышленников. Спикеры поделятся опытом реализации проектов по защите веб-ресурсов от киберугроз.

Вебинар будет полезен:

Представителям коммерческих компаний

Представителям органов государственной власти и госкомпаний

Представителям Enterprise-сегмента

Руководителям и специалистам по кибербезопасности

Регистрация по ссылке.