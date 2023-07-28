Защита веб-приложений: актуальные векторы атак и реализованные кейсы

Дата проведения:
02.08.2023
Место проведения:
Бесплатно
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На экспертном вебинаре 2 августа расскажут, какие атаки на веб-приложения сейчас наиболее популярны у злоумышленников. Спикеры поделятся опытом реализации проектов по защите веб-ресурсов от киберугроз.
Вебинар будет полезен:
- Представителям коммерческих компаний
- Представителям органов государственной власти и госкомпаний
- Представителям Enterprise-сегмента
- Руководителям и специалистам по кибербезопасности
Регистрация по ссылке.
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