11-12 августа 2023 г. в Калининграде пройдет конференция по интернет-маркетингу Baltic Digital Days 2023.

Мероприятие состоит из шести тематических секций и одной мультиформатной, проходящих одновременно. Всего 27 уникальных докладов, подготовленных эксклюзивно для нашего мероприятия. Также в рамках конференции в первый день проходят мастер-классы.

На конференции выступают спикеры с докладами. Все доклады разделены на 6 секций. Несколько лет назад мы придумали дополнительную секцию «Свободный микрофон», которая по итогам стала самой посещаемой. Стать спикером в ней может любой участник, приобретающий полный билет на оба дня, предварительно согласовав тему выступления с организаторами конференции. Шансы есть у каждого, успейте занять места!