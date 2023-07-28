SMM-прорыв 2023. PR и продвижение в социальных сетях

16-18 августа 2023 г. в Москве пройдет практическая конференция «SMM-прорыв 2023».

Практическая конференция «SMM-прорыв 2023» – практики и признанные эксперты в области связей с общественностью и продвижения в социальных сетях, максимально полезный контент – доклады будут освещать и общие тенденции PR и маркетинга в соцсетях и отраслевую специфику, самые свежие и актуальные кейсы-примеры конкретных PR-проектов и PR-кампаний, исключительно практические рекомендации, проверенные на практике методики работы, специальная нетворкинг-сессия, на которой все участники познакомятся друг с другом по специальной технологии.

Цель конференции: собрать всех, кто сегодня активно работает в соцсетях и поговорить о том, что сегодня наиболее эффективно, что в тренде, что приносит реальный результат, поделиться кейсами и разобрать их подробно (в том числе кейсы участников), а заодно всем познакомиться на нетворкинг-сессии, чтобы найти себе полезные контакты, подрядчиков, заказчиков и просто новых друзей.

Самые актуальные инструменты в digital на вторую половину 2023 года:

Старые и новые социальные сети – что делать, как строить работу, как получать охваты.

Где брать подписчиков и как увеличить их количество, не потратив на это сумасшедшие деньги.

Что делать, чтобы подписчики реально читали то, что вы пишете, комментировали и репостили, а не просто спали.

Как строить работу, чтобы соцсети приносили вам продажи.

Какой контент сегодня наиболее востребован в соцсетях.

Нейросети в работе с новыми медиа – пошаговые инструкции.

Репутация в соцсетях – как использовать UGC-контент.

Тренды в Телеграм: как уменьшить стоимость подписчика.

Как создать и продвинуть сообщество бренда и зачем это нужно в 2023 году.

Tenchat: за или против. Можно ли получить пользу от этой соцсети сегодня и как это сделать.

Как успевать готовить контент для разных каналов и соцсетей и не сойти с ума.

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