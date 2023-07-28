AI IN 2023: искусственный интеллект для бизнеса

17-18 августа в Иннополисе пройдет международная конференция AI IN 2023 по применению искусственного интеллекта в индустрии. Будет доступна онлайн-трансляция.

Эксперты рассмотрят технологию ИИ на четырех уровнях: мир, страна, регион и город. На 19 секциях они обсудят использование ИИ в отраслях экономики: фармацевтике, нефтегазе, здравоохранении, энергетике, сельском хозяйстве и других.

Отдельно рассмотрят:

выход на международные рынки;

пути коммерциализации ИИ-решений;

гис-технологии и беспилотный транспорт.

Спикерами выступят представители крупных компаний, таких как Яндекс, СберДевайсы, X5 Group, Интер РАО, Данафлекс-нано, Huawei, СберАвтоТех и KazanExpress. Участников также ждут визионерская лекция Андрея Себранта, гонка дронов и мастер-классы по пилотированию. Можно участвовать очно и онлайн.