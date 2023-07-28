25 августа 2023 года в Москве пройдет FailConf 2023 – конференция о неудачах и совершённых ошибках в IT-бизнесе.

Обычно на публичных мероприятиях принято рассказывать об успешных кейсах, демонстрировать свои достижения и победы. Однако любой IT-бизнесмен, имеющий опыт запуска проектов, понимает, что у всех неизбежно случаются провалы, люди ошибаются, и весь вопрос в том, как скоро обнаружить ошибку и какие выводы сделать из этой ситуации на будущее. Сильнейшие и мудрейшие способны рассказать об этом даже на конференции.