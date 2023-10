Cloud Focused meetup [TechSpot PL]

Агенда:

18:30 Двери, фуршет

19:00 "3 pitfalls everyone should avoid with hybrid multicloud" — Roel Hodzelmans, Manager Specialist Solution Architects, Red Hat

20:00 Coffee/Juice/Beer Break

20:15 "Cloud Supremacy Battle: Azure, GCP, and AWS" — Panel Discussion. Участники: Aliaksei Ambrushkevich, Haleon | Kiryl Surahatau, Oxagile | Anton Zhuravsky, On The Spot



Язык ивента — английский

___



Подробную агенду смотрите на сайте

Регистрация по ссылке



Приглашаем разработчиков, архитекторов, тимлидов, AWS/GCP/Azure адептов и всех, кому интересно углубить знания об облачных платформах.