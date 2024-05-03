Microsoft обнаружила в Android опасный баг

Разработчики Microsoft выявили серьезную уязвимость в популярных приложениях для мобильной платформы Android. Данная уязвимость позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносный код, красть пользовательские данные и токены аутентификации.

Согласно отчету Microsoft, уязвимость затрагивает как минимум четыре приложения из магазина Google Play с миллионными скачиваниями. Среди них популярный файловый менеджер от китайской компании Xiaomi и офисный пакет WPS Office. Каждое из этих приложений получило более 500 миллионов установок.

В чем заключается уязвимость? Дело в том, что многие программы для Android используют специальный механизм для безопасного обмена файлами с другими приложениями. Однако при получении файла от стороннего приложения они не проверяют его содержимое и используют имя файла, указанное отправителем, для сохранения во внутреннем хранилище. Этим и пользуются злоумышленники, создавая вредоносные приложения, которые отправляют файлы с опасными именами уже в целевые программы. Например, вредоносное приложение может отправить файл с именем настроек почтового клиента, браузера или мессенджера. Получив такой файл, целевое приложение сохранит его в своей папке и начнет использовать для работы, что приведет к компрометации программного решения и утечке конфиденциальных данных.

По словам экспертов Microsoft, потенциальные последствия могут быть достаточно серьезными. Например, злоумышленники могут перенаправить трафик приложения на свой сервер, получить доступ к пользовательским токенам аутентификации, личным сообщениям и другой ценной информации.

Microsoft проинформировала Google об обнаруженной проблеме. В свою очередь, Google выпустила руководство для разработчиков по выявлению и устранению данной уязвимости в приложениях Android. Кроме того, Microsoft напрямую связалась с поставщиками уязвимого ПО в магазине Google Play. В частности, компании Xiaomi и WPS Office уже выпустили обновления, закрывающие дыру в безопасности.

Тем не менее, в Microsoft полагают, что аналогичным образом может быть уязвимо гораздо большее количество приложений для Android. Компания призывает всех разработчиков тщательно тестировать свои продукты. Для рядовых пользователей дана рекомендация регулярно обновлять приложения до последних версий и устанавливать только проверенные программы из официального магазина Google Play.