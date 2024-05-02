Языку программирования BASIC исполнилось 60 лет

1 мая 1964 года математики Джон Кемени и Томас Курц успешно запустили первую программу на их недавно разработанном языке программирования BASIC на принадлежащем колледжу мейнфрейме General Electric GE-225.

Язык создавался как инструмент, с помощью которого студенты-непрограммисты могли самостоятельно создавать компьютерные программы для решения своих задач. Получил широкое распространение в виде различных диалектов, прежде всего как язык для домашних компьютеров.

Предпосылкой к появлению BASIC стали повышение доступности компьютеров в 1960-х годах и появление возможности работы в режиме разделения времени. К компьютерам получили доступ учащиеся и специалисты, не являющиеся подготовленными программистами, но нуждающиеся в решении на компьютере своих задач.