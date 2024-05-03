NVIDIA представила обновленный ChatRTX

Nvidia обновляет своего экспериментального чат-бота ChatRTX, добавляя больше моделей искусственного интеллекта для владельцев графических процессоров RTX. Чат-бот, который работает локально на ПК с Windows, уже может использовать Mistral или Llama 2 для запроса личных документов, которые в него вводите. Однако теперь список поддерживаемых моделей ИИ расширяется и включает в себя Gemma от Google, ChatGLM3 и даже модель CLIP от OpenAI. чтобы облегчить поиск фотографий.

Nvidia впервые представила ChatRTX в феврале в качестве демонстрационного приложения, и для его запуска понадобится графический процессор RTX 30-й или 40-й серии с 8 ГБ видеопамяти или более.

По сути, приложение создает локальный сервер чат-бота, к которому можете получить доступ из браузера и передавать свои локальные документы и даже видео на YouTube, чтобы получить мощный инструмент поиска, дополненный сводками и ответами на вопросы о собственных данных.

Nvidia также обновляет ChatRTX для поддержки голосовых запросов. Nvidia интегрировала Whisper, систему распознавания речи на базе искусственного интеллекта, которая позволяет искать данные с помощью голоса.