VideoTech 2023

На VideoTech собираются участники и спикеры, работающие над стриминговыми платформами, плеерами, доставкой контента и другими техническими аспектами работы с видео и аудио в интернете.

В программе доклады про WebRTC, кодеки аудио и видео, устройства и плееры, хранение и упаковку, ML/AI в видео и аудио, мониторинг, качество и инфраструктуру раздачи видео.

Кроме докладов на конференции будут воркшопы, мастер-классы, интервью и круглые столы от спикеров из различных компаний. Например, в прошлом году выступали представители из Яндекса, ВК, VisionLabs, Okko, Huawei и других компаний.

16-17 ноября — онлайн

20-21 ноября — Москва (+ онлайн-трансляция)

Программа конференции и билеты — на сайте.

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