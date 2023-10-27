22-23 ноября 2023 г. в Москве пройдет конференция IT Elements про инфраструктуру и сеть – базовые элементы, которые создают надежный ИТ-фундамент компании.

Конференция соберет около 1000 экспертов в области построения сетей и инфраструктуры, производителей ИТ-решений и представителей российских компаний.

Кто выступает: ИТ-директора и инженеры крупнейших компаний (Яндекс, S7, Райффайзен Банк, МТС, Сибинтек и др.)

Генеральный партнер мероприятия ― ИТ-компания «Инфосистемы Джет», лидер российского рынка сетевого консалтинга и системной интеграции.

Участие бесплатное.