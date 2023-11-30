Yandex DataLens Festival 2023

Дата проведения: 

с 04.12.2023 по 15.12.2023

Место проведения: 

Бесплатно

4–15 декабря 2023 г. пройдет Yandex DataLens Festival – онлайн-фестиваль Yandex Cloud для аналитиков, руководителей и всех, кто интересуется лучшими практиками визуализации и анализа данных с помощью Yandex DataLens.

Эксперты расскажут, как построить аналитику в облаке, организовать командную работу в BI-системе и использовать open source для своих задач. Участвуйте бесплатно.

Для кого этот фестиваль

  • Для аналитиков, которые уже используют DataLens или хотят познакомиться с инструментом поближе
  • Для руководителей или тимлидов аналитики, которые выбирают BI‑систему и хотят узнать о ней больше
  • Для разработчиков, которые хотят использовать open source в собственных проектах

Вас ждут

 
  • Видеоуроки и полезные материалы от экспертов Yandex Cloud, а также компаний «Ренессанс Страхование», YCLIENTS, CARCADE и MAXIMUM Education
  • Живые сессии вопросов и ответов, где вы сможете спросить экспертов обо всём
  • Практические задания от экспертов
  • Конкурс, бонусы для победителей и приглашение на афтерпати
Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 