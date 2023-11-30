Yandex DataLens Festival 2023

Дата проведения:
с 04.12.2023 по 15.12.2023
Место проведения:
Бесплатно
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4–15 декабря 2023 г. пройдет Yandex DataLens Festival – онлайн-фестиваль Yandex Cloud для аналитиков, руководителей и всех, кто интересуется лучшими практиками визуализации и анализа данных с помощью Yandex DataLens.
Эксперты расскажут, как построить аналитику в облаке, организовать командную работу в BI-системе и использовать open source для своих задач. Участвуйте бесплатно.
Для кого этот фестиваль
- Для аналитиков, которые уже используют DataLens или хотят познакомиться с инструментом поближе
- Для руководителей или тимлидов аналитики, которые выбирают BI‑систему и хотят узнать о ней больше
- Для разработчиков, которые хотят использовать open source в собственных проектах
Вас ждут
- Видеоуроки и полезные материалы от экспертов Yandex Cloud, а также компаний «Ренессанс Страхование», YCLIENTS, CARCADE и MAXIMUM Education
- Живые сессии вопросов и ответов, где вы сможете спросить экспертов обо всём
- Практические задания от экспертов
- Конкурс, бонусы для победителей и приглашение на афтерпати
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