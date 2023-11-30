Yandex DataLens Festival 2023

4–15 декабря 2023 г. пройдет Yandex DataLens Festival – онлайн-фестиваль Yandex Cloud для аналитиков, руководителей и всех, кто интересуется лучшими практиками визуализации и анализа данных с помощью Yandex DataLens.

Эксперты расскажут, как построить аналитику в облаке, организовать командную работу в BI-системе и использовать open source для своих задач. Участвуйте бесплатно.

Для кого этот фестиваль

Для аналитиков, которые уже используют DataLens или хотят познакомиться с инструментом поближе

Для руководителей или тимлидов аналитики, которые выбирают BI‑систему и хотят узнать о ней больше

Для разработчиков, которые хотят использовать open source в собственных проектах

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