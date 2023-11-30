Bнтенсив «Бизнес vs Нейросети» состоится 8 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Задумывались ли Вы о том, как часто мы сталкиваемся с работой нейросетей в нашей жизни? Маркетинг, дизайн, продажи, логистика – нейронные сети всё чаще находят своё применение в решении самых разных задач. Искусственный интеллект уже не тема для хайпа, а реальный помощник современного предпринимателя.

Когда и где узнать про нейросети?

Уже 8 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт бесплатный интенсив, где Сергей Рыжиков — генеральный директор Битрикс24 и другие спикеры практики расскажут, на что способен искусственный интеллект и какие выгоды от его использования можно получить.

Почему именно сейчас нужно участвовать?

Нейросети сегодня – это возможность оптимизировать процессы, улучшить качество услуг и получить конкурентное преимущество. Темп развития искусственного интеллекта и растущего интереса к технологии, показывает, что сейчас самое время для активного внедрения нейросетей в бизнес.

Посетите мероприятие для того, чтобы:

- узнать, как не тратить деньги впустую на те задачи, где нейросеть может решить их бесплатно;

- лично обсудить с другими предпринимателями возможности нейросетей в бизнесе. Возможно кто-то уже активно их применяет и смог улучшить бизнес-процессы в своей компании;

- получить новые знания и информацию от тех, кто уже на практике внедряет нейросети в свою работу.

Офлайн | 5 полезных докладов | 50+ деловых знакомств | практика работы с ИИ | вкуснейший кофе-брейк Встреча будет полезна предпринимателям, менеджерам, специалистам по маркетингу и продажам, а также всем, кто интересуется современными технологиями и хочет не отставать от конкурентов. Регистрация на мероприятие уже открыта.