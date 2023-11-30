13-14 декабря 2023 г. пройдет ежегодная онлайн-конференция GO DIGITAL.

Это возможность встретиться с лидерами рынка и обсудить наиболее актуальные вопросы, возникающие в процессе цифровой трансформации, связанные, как с инструментарием и технологическим оснащением для успешных цифровых преобразований, так и с управленческой, стратегической, культурной, организационной и кадровой составляющими процесса перехода в digital.

Программа конференции ориентирована на широкий круг лиц, практикующих инновационное развитие бизнеса и цифровую трансформацию, заинтересованных в построении цифровых команд, скаутинге технологических проектов, развитии цифровых компетенций: технических директоров, руководителей по инновациям и технологиям, ИТ-директоров, руководителей цифровых проектов и другие категории руководителей, ответственных за инновационное и технологическое развитие промышленных предприятий и крупных компаний всех направлений бизнеса, разработчиков и интеграторов цифровых продуктов, и др.