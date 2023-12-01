Bussiness&IT Day Open Technologies and Low-code

21 декабря 2023 г. в онлайн-формате пройдет конференция «Bussines&IT Day Open Technologies and Low-code: онлайн-конференция по открытым технологиям, Low-code и свободному ПО».

«Bussines&IT Day Open Technologies and Low-code: онлайн-конференция по открытым технологиям, Low-code и свободному ПО» — ежегодная онлайн-конференция, посвященная лучшим практикам использования открытых технологий и свободного ПО в средних и крупных компаниях России и мира.

В рамках мероприятия ИТ-руководители и технические специалисты различных секторов экономики подробно обсуждают бизнес- и ИТ-технологии, связанные с решениями на базе открытых технологий и свободного ПО, позволяющие обеспечить стабильное функционирование и рост в условиях новой экономики, и учитывают эти возможности в собственных будущих планах развития ИТ-инфраструктуры.

Конференция соберет более 200 ИТ-директоров, технических директоров, руководителей отделов разработки ПО и приложений, руководителей проектных офисов, ИТ-специалистов, разработчиков компаний и производств различных отраслей экономики.