3 февраля 2024 год пройдёт конференция AI Summit 2024. Конференция про искусственный интеллект для бизнеса. ТОПовое мероприятие для тех, кто хочет быть в курсе трендов, кто хочет инвестировать в успешные бизнесы и следит за государственной политикой в сфере искусственного интеллекта.

Конференция успешно зарекомендовала себя как площадка для обмена мнениями с экспертами в области новейших разработок. Здесь можно не только познакомиться с ведущими спецалистами в области ИИ, но и воочию увидеть, как уже сейчас реализованы многие технологии и как можно внедрить их в свой бизнес.