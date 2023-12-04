Инфофорум-2024

Дата проведения: 

с 07.02.2024 по 08.02.2024

Место проведения: 

Платно

7–8 февраля 2024 года в Цифровом Деловом Пространстве, ул. Покровка, 47 состоится центральный отраслевой форум в сфере ИКТ и информационной безопасности – Большой Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2024»

26-й Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум» - одно из самых востребованных мероприятий, посвященных вопросам обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации.

Форум проводится в офлайн и онлайн-форматах, ожидаемое число участников более 2,5 тыс. специалистов из всех регионов страны. Среди них будут известные эксперты, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, ведущих российских ИТ-компаний, образовательных и научных центров, крупнейших промышленных предприятий, компаний в сфере телекоммуникаций, энергетики, ВПК, финансов, машиностроения и других отраслей. 

Пленарное заседание Инфофорума-2024 посвящено теме «Информационная безопасность России: новые стратегические ориентиры».

В повестку Инфофорума-2024 включены такие вопросы, как:

 
  • безопасность критической информационной инфраструктуры РФ;
  • центральные задачи в сфере кибербезопасности, национальный проект «Экономика данных»;
  • создание безопасной ИТ-инфраструктуры: опыт внедрения российских решений;
  • цифровой паспорт и защита цифрового профиля;
  • безопасные цифровые решения для развития регионов;
  • правовые проблемы обеспечения информационной безопасности;
  • международная информационная безопасность;
  • современные SIEM-системы – системы сбора, мониторинга и анализа событий безопасности в режиме реального времени;
  • цифровой суверенитет и переход на отечественные ИТ-решения;
  • информационная безопасность в сфере медиакоммуникаций;
  • подготовка кадров в сфере информационной безопасности для ТЭК России.

В Цифровом Деловом Пространстве 7 и 8 февраля будет работать выставочная экспозиция «Цифровая эпоха и кибербезопасность». Интересные кейсы и новые ИБ-решения будут ждать гостей форума на стендах ведущих компаний.

В рамках пленарного заседания состоится награждение лауреатов Профессиональной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал».

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