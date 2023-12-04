7–8 февраля 2024 года в Цифровом Деловом Пространстве, ул. Покровка, 47 состоится центральный отраслевой форум в сфере ИКТ и информационной безопасности – Большой Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2024».

26-й Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум» - одно из самых востребованных мероприятий, посвященных вопросам обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации.

Форум проводится в офлайн и онлайн-форматах, ожидаемое число участников более 2,5 тыс. специалистов из всех регионов страны. Среди них будут известные эксперты, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, ведущих российских ИТ-компаний, образовательных и научных центров, крупнейших промышленных предприятий, компаний в сфере телекоммуникаций, энергетики, ВПК, финансов, машиностроения и других отраслей.

Пленарное заседание Инфофорума-2024 посвящено теме «Информационная безопасность России: новые стратегические ориентиры».

В повестку Инфофорума-2024 включены такие вопросы, как:

безопасность критической информационной инфраструктуры РФ;

центральные задачи в сфере кибербезопасности, национальный проект «Экономика данных»;

создание безопасной ИТ-инфраструктуры: опыт внедрения российских решений;

цифровой паспорт и защита цифрового профиля;

безопасные цифровые решения для развития регионов;

правовые проблемы обеспечения информационной безопасности;

международная информационная безопасность;

современные SIEM-системы – системы сбора, мониторинга и анализа событий безопасности в режиме реального времени;

цифровой суверенитет и переход на отечественные ИТ-решения;

информационная безопасность в сфере медиакоммуникаций;

подготовка кадров в сфере информационной безопасности для ТЭК России.

В Цифровом Деловом Пространстве 7 и 8 февраля будет работать выставочная экспозиция «Цифровая эпоха и кибербезопасность». Интересные кейсы и новые ИБ-решения будут ждать гостей форума на стендах ведущих компаний.

В рамках пленарного заседания состоится награждение лауреатов Профессиональной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал».