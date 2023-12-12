Как изменилась IT-индустрия в 2023? [TechSpot]

Поговорим о главных трендах, событиях и итогах года в IT: как именно этот год повлиял на индустрию, и к чему готовиться в 2024?

Спикеры:

Роман Бугаев, CTO Flo Health

Сергей Гончар, Co-founder Locals.org, Loóna

Антон Журавский, Co-founder On The Spot

Дмитрий Волох, Engineering Manager Stacklok

Руфат Хасларов, Senior Engineering Manager Orca Security

Что обсуждаем:

Новые технологии, LLM, и как получалось адаптировать это в работу

Тренды, рынки и косты в Cloud Computing

Кибербезопасность: кто, кого и как атаковал, и что по защитам

Тулзы и фреймворки по Engineering Productivity

Open Source Contributions

Новинки и провалы VR

Рынок и увольнения

IPO, инвестиции и мультиплаеры

… а также другие ключевые темы 2023

И попробуем сделать прогнозы, чего ждать от IT в 2024.

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--22 декабря, 18.00 (GMT+1), онлайн

Подробности на сайте ивента

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Присоединяйтесь к нашему ламповому обзору IT-2023! Обсудим тренды и события уходящего года и сделаем прогнозы на 2024 в хорошей компании.