Как изменилась IT-индустрия в 2023? [TechSpot]

Дата проведения: 

22.12.2023

Место проведения: 

Бесплатно

Поговорим о главных трендах, событиях и итогах года в IT: как именно этот год повлиял на индустрию, и к чему готовиться в 2024?

Спикеры:

  • Роман Бугаев, CTO Flo Health

  • Сергей Гончар, Co-founder Locals.org, Loóna

  • Антон Журавский, Co-founder On The Spot

  • Дмитрий Волох, Engineering Manager Stacklok

  • Руфат Хасларов, Senior Engineering Manager Orca Security

Что обсуждаем:

  • Новые технологии, LLM, и как получалось адаптировать это в работу

  • Тренды, рынки и косты в Cloud Computing

  • Кибербезопасность: кто, кого и как атаковал, и что по защитам

  • Тулзы и фреймворки по Engineering Productivity

  • Open Source Contributions

  • Новинки и провалы VR

  • Рынок и увольнения

  • IPO, инвестиции и мультиплаеры

  • … а также другие ключевые темы 2023

 

И попробуем сделать прогнозы, чего ждать от IT в 2024.

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--22 декабря, 18.00 (GMT+1), онлайн

Подробности на сайте ивента

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Присоединяйтесь к нашему ламповому обзору IT-2023! Обсудим тренды и события уходящего года и сделаем прогнозы на 2024 в хорошей компании. 

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