Как изменилась IT-индустрия в 2023? [TechSpot]

Дата проведения:
Место проведения:
Поговорим о главных трендах, событиях и итогах года в IT: как именно этот год повлиял на индустрию, и к чему готовиться в 2024?
Спикеры:
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Роман Бугаев, CTO Flo Health
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Сергей Гончар, Co-founder Locals.org, Loóna
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Антон Журавский, Co-founder On The Spot
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Дмитрий Волох, Engineering Manager Stacklok
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Руфат Хасларов, Senior Engineering Manager Orca Security
Что обсуждаем:
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Новые технологии, LLM, и как получалось адаптировать это в работу
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Тренды, рынки и косты в Cloud Computing
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Кибербезопасность: кто, кого и как атаковал, и что по защитам
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Тулзы и фреймворки по Engineering Productivity
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Open Source Contributions
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Новинки и провалы VR
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Рынок и увольнения
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IPO, инвестиции и мультиплаеры
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… а также другие ключевые темы 2023
И попробуем сделать прогнозы, чего ждать от IT в 2024.
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--22 декабря, 18.00 (GMT+1), онлайн
Подробности на сайте ивента
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Присоединяйтесь к нашему ламповому обзору IT-2023! Обсудим тренды и события уходящего года и сделаем прогнозы на 2024 в хорошей компании.
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