Московский туристический хакатон

Дата проведения: 

с 23.03.2024 по 07.04.2024

Место проведения: 

Бесплатно

Успей зарегистрироваться на Московский туристический хакатон.
Призовой фонд — 7 500 000 рос. рублей.

Открыт прием заявок на Московский туристический хакатон — соревнование по цифровизации индустрии туризма и гостеприимства. Он пройдет в два этапа: отборочный онлайн-этап и очный финал в Москве.

Участникам предстоит решить одну задачу из пяти треков на стыке TravelTech и смежных сфер на выбор:

✔BookingTech;
✔FinTech;
✔RoadTech;
✔ServiceTech;
✔E-Com.

Задачи подготовили сервис планирования путешествий RUSSPASS и представители сфер: Tutu, Mafin и другие, а также Департамент информационных технологий города Москвы. 

Даты проведения:

 

●      до 11 марта — регистрация участников;
●      23-24 марта — отборочный онлайн-этап хакатона;
●      6-7 апреля — офлайн финал в Москве;
●      7 апреля — объявление победителей.

Кому подходит? Принять участие могут IT-специалисты, продуктологи, разработчики, дизайнеры, аналитики, креаторы и все, кто разрабатывает прорывные технологические и продуктовые решения.

Осталось только зарегистрироваться на странице Московского туристического хакатона до 11 марта.

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