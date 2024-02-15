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Успей зарегистрироваться на Московский туристический хакатон.
Призовой фонд — 7 500 000 рос. рублей.
Открыт прием заявок на Московский туристический хакатон — соревнование по цифровизации индустрии туризма и гостеприимства. Он пройдет в два этапа: отборочный онлайн-этап и очный финал в Москве.
Участникам предстоит решить одну задачу из пяти треков на стыке TravelTech и смежных сфер на выбор:
✔BookingTech;
✔FinTech;
✔RoadTech;
✔ServiceTech;
✔E-Com.
Задачи подготовили сервис планирования путешествий RUSSPASS и представители сфер: Tutu, Mafin и другие, а также Департамент информационных технологий города Москвы.
Даты проведения:
● до 11 марта — регистрация участников;
● 23-24 марта — отборочный онлайн-этап хакатона;
● 6-7 апреля — офлайн финал в Москве;
● 7 апреля — объявление победителей.
Кому подходит? Принять участие могут IT-специалисты, продуктологи, разработчики, дизайнеры, аналитики, креаторы и все, кто разрабатывает прорывные технологические и продуктовые решения.
Осталось только зарегистрироваться на странице Московского туристического хакатона до 11 марта.
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