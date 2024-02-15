Успей зарегистрироваться на Московский туристический хакатон.

Призовой фонд — 7 500 000 рос. рублей.

Открыт прием заявок на Московский туристический хакатон — соревнование по цифровизации индустрии туризма и гостеприимства. Он пройдет в два этапа: отборочный онлайн-этап и очный финал в Москве.

Участникам предстоит решить одну задачу из пяти треков на стыке TravelTech и смежных сфер на выбор:



✔BookingTech;

✔FinTech;

✔RoadTech;

✔ServiceTech;

✔E-Com.

Задачи подготовили сервис планирования путешествий RUSSPASS и представители сфер: Tutu, Mafin и другие, а также Департамент информационных технологий города Москвы.

Даты проведения:

● до 11 марта — регистрация участников;

● 23-24 марта — отборочный онлайн-этап хакатона;

● 6-7 апреля — офлайн финал в Москве;

● 7 апреля — объявление победителей.

Кому подходит? Принять участие могут IT-специалисты, продуктологи, разработчики, дизайнеры, аналитики, креаторы и все, кто разрабатывает прорывные технологические и продуктовые решения.

Осталось только зарегистрироваться на странице Московского туристического хакатона до 11 марта.