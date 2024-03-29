Чем заменить Salesforce и MS Dynamics CRM?

В 2022 году корпорация Microsoft объявила о прекращении своей деятельности на российском рынке. Компания Salesforce приняла аналогичное решение, прекратив обслуживание российских клиентов и закрыв доступ к своей CRM-системе на территории РФ. Выбор эффективного альтернативного решения и своевременная миграция необходима для минимизации рисков потери данных и издержек для бизнеса.

10 апреля в 14:30 по московскому времени компания SimpleOne проведет бесплатный вебинар, посвященный замене популярных зарубежных CRM-систем Salesforce и Microsoft Dynamics CRM.

В программе вебинара:

С какими проблемами столкнулись корпоративные пользователи;

Что учитывать при выборе альтернативного решения;

В чем особенность платформенного решения SimpleOne B2B CRM;

Демонстрация бизнес-решения SimpleOne B2B CRM;

Демонстрация возможностей платформы SimpleOne;

Внедрение бизнес-решений SimpleOne в корпоративном ландшафте;

Ответы на вопросы слушателей.

Спикерами выступят ключевые эксперты SimpleOne:

Александр Стародубцев — владелец продукта SimpleOne B2B CRM;

Вячеслав Ханько — менеджер по развитию бизнеса;

Олег Федоров — пресейл-инженер.

«Мы разработали решение SimpleOne B2B CRM, основываясь на ключевых мировых методологиях управления продажами, а также более чем пятнадцатилетнем практическом опыте наших сотрудников. Реализованная в продукте логика способствует внедрению проверенных на практике принципов и технологий при выстраивании корпоративных продаж, автоматизации продаж с длительным циклом сделки. Решение будет интересно не только тем, кто заинтересован в миграции на отечественные продукты, но и тем, кто хочет повысить зрелость своих процессов», — Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.



Участники вебинара смогут узнать критерии выбора альтернативного отечественного решения, а также познакомиться с возможностями специализированной CRM-системы для крупного бизнеса — SimpleOne B2B CRM:

Для руководителей отдела продаж — удобные инструменты для управления всем циклом сделок и взаимодействием с клиентами;

Для руководителей отдела маркетинга — генерация и доставка методических и маркетинговых материалов продавцу в контексте сделки;

Для руководителей IT-отделов и отделов цифровизации — возможности автоматизации, масштабирования и кастомизации, единое окно, Low-code функциональность, миграция с импортных решений.

Не упустите возможность познакомиться с отечественным CRM-решением для корпоративных B2B-продаж и задать интересующие вас вопросы спикерам.

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация.