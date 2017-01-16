Nintendo представила новую игровую консоль Switch

Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch.

Особенность новой приставки заключается в ее универсальности: благодаря съемному экрану она может быть как портативной, так и настольной игровой станцией, подключаемой к телевизору.

Приставка оснащена аккумулятором, который поддерживает работу в автономном режиме от 2,5 до 6,5 часов, в зависимости от потребляемых ресурсов. Основа консоли — чип Tegra X1. В доке решение работает на частоте 768 МГц, без — 307,2 МГц (40% мощности).

Глобальный старт продаж, как объявили представители компании, намечен на 3 марта.