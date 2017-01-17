Лукашенко считает Viber белорусской разработкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал мессенджер Viber белорусской разработкой. Об этом он сообщил на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире 16 января 2017 года.

"Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", - считает Лукашенко, его слова передает БелТА.

Напомним, что Viber - международная компания, занимающаяся разработкой VoIP-приложения для смартфонов, работающих на платформах Android, BlackBerry OS, iOS, Symbian, Windows Phone, Bada и компьютеров на базах Windows, OS X и Linux. Создателями являются белорус Игорь Магазинник и израильтянин Тальмон Марко. Офисы компании находятся в Люксембурге, Израиле, Минске и Бресте.

В ноябре компания сообщила, что в Беларуси мессенджером пользуется более 4,5 миллионов человек. Аудитория приложения с лета 2015 увеличилась на 73%.