«ГиперМолл» начинает доставку по поселкам и деревням

С 23 января «ГиперМолл» начинает доставку товаров во все города, поселки городского типа и деревни Республики Беларусь с численностью жителей от 5000 человек.

А уже к концу февраля 2017 года «ГиперМолл» будет обслуживать население не только всех городов, но и всех крупных деревень (с населением от 1000 человек). Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки на дом составляет 25 рублей для жителей Минска и 35 рублей - для жителей других населенных пунктов Беларуси.

«ГиперМолл» предлагает широкий выбор продуктов питания, не требующих специального температурного режима хранения, товаров для дома и детей, книг, автомобильных товаров, все необходимое для сада и огорода и многое другое.