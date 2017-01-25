Белорус нашел способ заработать на декрете о тунеядцах

Житель из Кобрина не хочет платить налог на финансирование госрасходов и ведет об этом видеоблог, который приносит прибыль.

Михаил Лыщик стал видеоблогером после того, как налоговая прислала ему «письмо счастья». Всего за неделю некоторые из видео парня набрали более 20 тысяч просмотров на YouTube, пишут Новости.Mail.ru со ссылкой на Sputnik.

Чтобы освободиться от уплаты налога, молодой человек снимаете видео во время обращений в государственные органы - райисполком, налоговую.

Письмо об уплате сбора по финансированию расходов за 2015 год он получил в начале января. Говорит, что про сбор слышал, но не обращал на него внимание.

"Я выбрал для себя такую позицию, что платить однозначно не буду, так как это противоречит многим документам", — пояснил Михаил.

Свои видео Михаил снимает для того, чтобы рассказывать, как общаться с госорганами, людям, которые находятся в такой же ситуации, как и он. Некоторые его подписчики дают советы в комментариях, кто-то наоборот просит прислать рекомендаций или образцы жалоб и заявлений.

"Я думал, меньше просмотров будет. Само государство сделало для меня такую площадку, на которой я могу зарабатывать неплохую денежку на "ютубе", — резюмировал безработный, комментируя количество просмотров своих видео.

В ИМНС по Кобринскому району Брестской области, к которой относится "тунеядец"-видеоблогер, о нем хорошо известно. Представители ИМНС знают, то видеоблог Лыщика приносит ему доход.