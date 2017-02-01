Приложение Maps.Me получило новый «умный» поиск

Сервис Maps.Me, предоставляющий офлайн-карты и навигацию, получил обновление, благодаря которому в приложении появился новый «умный» поиск.

Теперь Maps.Me понимает поисковые запросы, даже если они были введены с опечатками. Разработчики пояснили, что это будет особенно полезно в незнакомых городах, когда зачастую приходится воспринимать информацию о местоположении на слух.

«Мы стремимся к тому, чтобы Maps.Me был не просто мобильной картой, а универсальным инструментом — фактически проводником по любой местности. Благодаря расширению функциональности поиска Maps.Me еще быстрее и точнее понимает, что именно ищет пользователь, и находит это», — сообщил руководитель проекта Maps.Me Евгений Лисовский.