«Одноклассники» и Mozilla объявили о доступности специальной версии браузера Firefox для ПК

«Одноклассники» и Mozilla объявили о доступности специальной версии браузера Firefox для персональных компьютеров.

Веб-обозреватель доработан с учётом нужд пользователей социальной сети. В частности, браузер обеспечивают быстрый и удобный доступ к основным функциям «Одноклассников». Так, стандартная страница новой вкладки заменена на пульт с виджетами и визуальными закладками. Пользователи соцсети могут установить виджеты онлайн-игр «Одноклассников», стрим-виджеты, а для общения — виджеты аккаунта и подарков.

В закладки браузера добавлены ссылки на популярные разделы «Одноклассников». Кроме того, авторизованные пользователи могут быстро поделиться контентом «в один клик». Версия Firefox для пользователей соцсети предназначена для компьютеров под управлением операционных систем Windows.