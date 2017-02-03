Google открыла исходный код Chrome для iOS

С момента своего запуска проект с открытым исходным кодом Chromium долгое время предназначался исключительно для пользователей ПК, однако в 2015 году это изменилось с появлением Android-версии программного обеспечения. После этого только исходный код браузера для iOS оставался закрытым. Тем не менее, теперь Google объявила о том, что и код Chrome для iOS появился в репозитории Chromium.

Chrome для iOS всегда стоял особняком от остальных версий браузера, поскольку работал на движке для отображения страниц WebKit, а не на Blink от Google. Всё потому, что по требованию Apple все браузеры для её мобильной операционной системы должны использовать именно WebKit. Google не публиковала исходный код Chrome для iOS, поскольку кодовую базу Chromium пришлось бы адаптировать под работу обоих движков, что отразилось бы на работе проекта в целом.

Тем не менее, команда разработчиков Chrome не хотела просто так бросать версию браузера для iOS, поэтому за последние несколько лет внесла в базу все необходимые изменения. Поэтому теперь разработчики могут свободно использовать исходный код Chrome для iOS, как и других версий браузера.

Обычные пользователи Chrome вряд ли заметят какие-то изменения. Тем не менее, Google заявила, что обновления браузера для iOS должны начать выходить быстрее, поскольку их тестирование теперь можно проводить в рамках всего сообщества Chromium. Также это означает, что у iOS-разработчиков появилась новая «отправная точка» в создании своих собственных браузеров — примерно как в случае с Opera на macOS.