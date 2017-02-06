Почта Gmail прекратит поддержку старых версий Chrome

В официальном блоге компании Google появилась информация о том, что с декабря текущего года Gmail перестанет поддерживать старые версии браузера Chrome, начиная с Сhrome 53. В Chrome 53, а также более ранних версиях будет отображаться лишь упрощенный вариант веб-интерфейса, пишет БЕЛТА.

При этом пользователи старых версий могут работать с почтой Gmail только девять месяцев, после чего им нужно будет обновить свой браузер. В компании отмечают, что во время каждого открытия почты будет высвечиваться окно с предложением обновить Chrome. Эта функция будет доступна всем, за исключением пользователей, устройства которых работают на операционных системах Windows XP и Windows Vista.

Компания Google прекратила их поддержку еще в минувшем году. Разработчики отмечают, что использование старого веб-интерфейса почты Gmail дает примерно те же возможности, однако ставит под угрозу безопасность ваших данных.

